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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan açıkladı! Atamalar ÖSYM üzerinden yapılacak
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    27.03.2020 - 11:58 |

    Son dakika: Bakan açıkladı! Atamalar ÖSYM üzerinden yapılacak

    Son dakika haberlere göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2 bin 153 kadro atamaları 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacak" dedi.

    Son dakika: Bakan açıkladı! Atamalar ÖSYM üzerinden yapılacak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merakla beklenen 2 bin 153 kadronun hangi tarihlerde atamasının yapılacağını açıkladı.

    Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge müdürleriyle video konferans aracılığıyla bir toplantı yaptı.

    Pakdemirli, toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığına daha önce alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadroya ilişkin atamanın hangi tarihlerde yapılacağını açıkladı.

    Atamaların 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacağını belirten Bakan Pakdemirli "Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız. Büyük bir merakla bu haberi bekleyen gençlerimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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