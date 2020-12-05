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05.12.2020 - 13:48 | | AA

Bakan açıkladı! Gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye olarak gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz. Bugün açılışını yapacağımız yerli motorların tasarım çalışmalarının yürütüleceği tasarım merkezi de bu manada yeni başarı hikayelerimizin çıkış noktası olacak." dedi.

Bakan açıkladı! Gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz...

Ayrıntılar geliyor...

Karantina kararı uygulanmaya başlamadan önce köyden kaçtılarTrabzon'un Akçaabat ilçesi Adacık Mahallesi, artan koronavirüs vakaları nedeniyle dün saat 21.00’den itibaren karantinaya alındı. Ancak 3 saat önce duyurulan kararı öğrenenler, apar topar mahalleden kaçtı. Jandarma ekipleri mahallenin tüm giriş ve çıkış noktalarını kapatarak önlem aldı.
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