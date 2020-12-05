05.12.2020 - 13:48 | | AA
Bakan açıkladı! Gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye olarak gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz. Bugün açılışını yapacağımız yerli motorların tasarım çalışmalarının yürütüleceği tasarım merkezi de bu manada yeni başarı hikayelerimizin çıkış noktası olacak." dedi.
Karantina kararı uygulanmaya başlamadan önce köyden kaçtılarTrabzon'un Akçaabat ilçesi Adacık Mahallesi, artan koronavirüs vakaları nedeniyle dün saat 21.00’den itibaren karantinaya alındı. Ancak 3 saat önce duyurulan kararı öğrenenler, apar topar mahalleden kaçtı. Jandarma ekipleri mahallenin tüm giriş ve çıkış noktalarını kapatarak önlem aldı.