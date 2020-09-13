13.09.2020 - 17:31 |
Bakan açıkladı! Kanuni sondaj gemisi çalışmalara başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geri sayım başladı... Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak." dedi.
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Kayseri’de dehşet! Karısını bıçaklayan adamı vatandaşlar engellediKayseri'de uzaklaştırması bulunan koca, takip ettiği karısını bir mağazada boğazından bıçakladı. Kendisini engelleyenlere biber gazı sıkan saldırgan koca, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi.