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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan açıkladı! Kanuni sondaj gemisi çalışmalara başlıyor
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    13.09.2020 - 17:31 |

    Bakan açıkladı! Kanuni sondaj gemisi çalışmalara başlıyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Geri sayım başladı... Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak." dedi.

    Bakan açıkladı! Kanuni sondaj gemisi çalışmalara başlıyor

    Ayrıntılar geliyor...

    Bakan açıkladı Kanuni sondaj gemisi çalışmalara başlıyor

    Kayseri’de dehşet! Karısını bıçaklayan adamı vatandaşlar engellediKayseri'de uzaklaştırması bulunan koca, takip ettiği karısını bir mağazada boğazından bıçakladı. Kendisini engelleyenlere biber gazı sıkan saldırgan koca, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi.
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