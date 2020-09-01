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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan açıkladı! Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül’de başlıyor
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    01.09.2020 - 09:50 |

    Bakan açıkladı! Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül’de başlıyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül’de başlayacağını duyurdu.

    Bakan açıkladı! Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül’de başlıyor

    Ödemelerin 8 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıklayan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacaktır.

    Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak” ifadelerini kullandı.

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