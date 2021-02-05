Bakan açıkladı! Son 2 gün...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat'ta sona ermesine ilişkin "Bakanlığımız, hamsi avcılığı yapan gemiye nezaret etmesi için en az bir görevli bulunduracak ve Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler bu noktalardan il ve ilçe müdürlükleri gözetiminde çıkarılacak." dedi.