05.02.2021 - 15:28 | | AA
Bakan açıkladı! Son 2 gün...
Bakan Pakdemirli, Karadeniz'de bazı bölgelerde uygulanan kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat saat 00.01'den itibaren sona ereceğini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kısmi hamsi avı yasağının 7 Şubat'ta sona ermesine ilişkin "Bakanlığımız, hamsi avcılığı yapan gemiye nezaret etmesi için en az bir görevli bulunduracak ve Karadeniz'e kıyısı bulunan tüm il müdürlüklerinde en fazla 2 karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler bu noktalardan il ve ilçe müdürlükleri gözetiminde çıkarılacak." dedi.
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