BİST103.9040,37EURO6,98-0,74USD6,13-0,33ALTIN328,21-1,09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan açıkladı: Tek tek sicillerini tutacağız
    ABONE OL
    10.03.2020 - 15:09 | | AA

    Bakan açıkladı: Tek tek sicillerini tutacağız

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası ile maden kaynaklarının arama ve üretim açısından tek tek sicillerinin tutulacağını açıkladı.

    Bakan açıkladı: Tek tek sicillerini tutacağız

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da "Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Temel Atma Töreni"ne katıldı.

    Dönmez, burada yaptığı konuşmada, "Temelini atacağımız TÜVEK'le maden kaynaklarımızın arama ve üretim açısından tek tek sicillerini tutacağız." dedi.

    İstanbul'da korku dolu anlar! Şoka girdi...Şişli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlara, "Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok" dedi. Şoka giren yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yunanistan Meriç kıyısına dikenli ve jiletli tel çekiyor

    Yunanistan Meriç kıyısına dikenli ve jiletli tel çekiyor

    Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

    Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

    Orduya saldırdı! 8 ölü...

    Orduya saldırdı! 8 ölü...

    İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

    İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

    Sıradaki Haber