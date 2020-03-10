10.03.2020 - 15:09 | | AA
Bakan açıkladı: Tek tek sicillerini tutacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası ile maden kaynaklarının arama ve üretim açısından tek tek sicillerinin tutulacağını açıkladı.
İstanbul'da korku dolu anlar! Şoka girdi...Şişli'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşlara, "Ben iyiyim, çok iyiyim, bomba gibiyim, problem yok" dedi. Şoka giren yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.