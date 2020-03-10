Bakan açıkladı: Tek tek sicillerini tutacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara’da "Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, "Temelini atacağımız TÜVEK'le maden kaynaklarımızın arama ve üretim açısından tek tek sicillerini tutacağız." dedi.