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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan açıkladı! TSE sorumlu olacak
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    10.03.2020 - 10:29 | | AA

    Bakan açıkladı! TSE sorumlu olacak

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak." dedi.

    Bakan açıkladı! TSE sorumlu olacak

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programında açıklamalarda bulundu.

    Bakan Varank, "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak." ifadelerini kullandı.

    Genç kadın, erkek arkadaşına saldıran şahsı tekmeledi!İstanbul Pendik’te üç kadın ve iki erkek sokak ortasında meydan kavgasına tutuştu. Kadınlardan biri, erkek arkadaşıyla kavga ederken yere düşen şahsa yerdeyken tekme ile saldırdı ardından yerden aldığı taşla saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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