10.03.2020 - 10:29 | | AA
Bakan açıkladı! TSE sorumlu olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak." dedi.
Genç kadın, erkek arkadaşına saldıran şahsı tekmeledi!İstanbul Pendik’te üç kadın ve iki erkek sokak ortasında meydan kavgasına tutuştu. Kadınlardan biri, erkek arkadaşıyla kavga ederken yere düşen şahsa yerdeyken tekme ile saldırdı ardından yerden aldığı taşla saldırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.