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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan açıkladı: Türkiye'nin ihtiyacının üstünde kapasitemiz var
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    07.03.2020 - 11:45 | | AA

    Bakan açıkladı: Türkiye'nin ihtiyacının üstünde kapasitemiz var

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Medikal ve koruyucu malzemelerle ilgili olarak da üreticilerimizle koordine halindeyiz. Türkiye'deki ihtiyacın kat kat üstünde kurulu kapasitemiz var. Bunun için üretimin önemli bir kısmı zaten ihraç ediliyor. Vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun. Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

    Bakan açıkladı: Türkiye'nin ihtiyacının üstünde kapasitemiz var

    Ayrıntılar geliyor...

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