07.03.2020 - 11:45 | | AA
Bakan açıkladı: Türkiye'nin ihtiyacının üstünde kapasitemiz var
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Medikal ve koruyucu malzemelerle ilgili olarak da üreticilerimizle koordine halindeyiz. Türkiye'deki ihtiyacın kat kat üstünde kurulu kapasitemiz var. Bunun için üretimin önemli bir kısmı zaten ihraç ediliyor. Vatandaşlarımızın gönlü müsterih olsun. Karaborsa oluşmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.
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Başakşehir’de ilginç kaza: Otomobil kamyoneti böyle devirdiBaşakşehir'de benzinliğe girmeye çalışan bir otomobil ile aynı yönde seyreden bir kamyonet kazaya karşıtı. Kazada, arka yan tarafına otomobil çarpan kamyonet, yan yatarak sürüklendi. Yaşanan ilginç kaza kameralara yansıdı.