MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Bakan açıkladı! Yıl sonunda açılıyor
ABONE OL
16.02.2021 - 10:25 | | AA

Bakan açıkladı! Yıl sonunda açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden biri olduğunu, 2,8 milyon metrekare deniz dolgusu üzerine inşa edilen havalimanının yıl sonunda hizmete açılacağını bildirdi.

Bakan açıkladı! Yıl sonunda açılıyor

Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rize-Artvin Havalimanı, dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden birini Karadeniz'in üzerinde sergiliyor. 2,8 milyon metrekare deniz dolgusu üzerine inşa edilen, 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı yıl sonunda hizmete sunacağız. Çalışmalarını yüzde 70 oranında tamamladığımız Rize-Artvin Havalimanı, Karadeniz'in gelişen turizm ihtiyacını, güçlü altyapısı ile üst seviyeye taşıyacak. Güçlü altyapı, doğa ile uyumlu mühendislik." ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rize-Artvin Havalimanı’nda sona geliniyor

Rize-Artvin Havalimanında 31 bin 350 metrekarelik alanda terminal binası, 448 araç kapasiteli açık otopark, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 300 metre uzunlukta 120 metre genişlikte apron ve toplam 45 bin 200 metrekare kapalı alan bulunacak.

Maltepe'de araçlar buzlanan yolda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadıMaltepe'de kar yağışının ardından buzlanan caddede sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan kimi sürücüler zincir takmaya çalışırken, kimileri de iterek çıkmaya çalıştı. Yolu açmaya gelen kar küreme aracı da kaydı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... AKOM'dan İstanbul'da kar yağışına ilişkin açıklama

Son dakika... AKOM'dan İstanbul'da kar yağışına ilişkin açıklama

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

AK Parti'li Zengin: Hayvan haklarına dair kanunu çok kısa sürede tamamlayacağız

AK Parti'li Zengin: Hayvan haklarına dair kanunu çok kısa sürede tamamlayacağız

Sıradaki Haber