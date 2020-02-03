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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yaptık
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    03.02.2020 - 10:36 | | AA

    Bakan Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yaptık

    azine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyümenin öncü göstergelerinden İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin ocakta 51,3'e yükseldiğini belirterek, "2020'ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." ifadesini kullandı.

    Bakan Albayrak: 2020'ye güçlü başlangıç yaptık

     

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ocakta 51,3'e yükseldiğini bildirdi.

    Geçen yılın tüm göstergelerde beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatıldığına dikkati çeken Albayrak, "2020'ye özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." değerlendirmesinde bulundu.

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