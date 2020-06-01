01.06.2020 - 12:28 | | AA
Bakan Albayrak açıkladı! 4 ayrı finansman paketi geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları tarafından, normalleşme döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla 4 ayrı finansman paketinin devreye alındığını bildirdi.
Albayrak, Twitter hesabından, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın devreye aldığı yeni kredi paketlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Albayrak, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
İntihar olayını izleyip sosyal mesafeyi hiçe saydılarEdirne'nin Keşan ilçesinde, ailevi sorunları olduğu iddia edilen H.E., 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak, intihara kalkıştı. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kişiler, intihar girişimini cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyerek, yan yana izledi.