25.08.2020 - 11:21 |
Bakan Albayrak açıkladı: Kimse bileğimizi bükemez
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez.
Ağustos'ta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite Kullanım ise %73'e YÜKSELDİ."
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya meydan dayağıİstanbul Esenyurt’ta meydana gelen bir trafik kazasının ardından kaza ile ilgisi bulunmayan bir kişi araçtan inerek yol kapandığı için ambulans şoförüyle kavga etti. Daha sonra ambulanstan aşağıya inen hemşireye tokat atan maganda, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmekten son anda kurtuldu. Sağlık personeli, karakola giderek şikayetçi oldu.