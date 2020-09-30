85,74BİST1.1371.21EURO9.11-0.72USD7.77-0.50ALTIN470.91-1.18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak açıkladı! Kısa sürede hayata geçirilecek
    ABONE OL
    30.09.2020 - 15:15 |

    Bakan Albayrak açıkladı! Kısa sürede hayata geçirilecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldıkları tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceklerini bildirdi.

    Bakan Albayrak açıkladı! Kısa sürede hayata geçirilecek

    Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Atacağımız adımların niteliğini artırmak için Eylül ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. 2023e kadar uzanan Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda sürdürülebilir finansal istikrar modelini aldığımız tedbirlerle kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.

    Bakan Albayrak açıkladı Kısa sürede hayata geçirilecek

    Metrelerce yüksekten böyle düştü...Mahalle sakinleri yaralı şahsın başında dakikalarca beklediAntalya’da apartmandan düşen bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Düşme anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Diyarbakır'da 4 ton esrar ele geçirildi

    Diyarbakır'da 4 ton esrar ele geçirildi

    Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

    Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru nasıl yapılır?

    İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber