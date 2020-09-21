21.09.2020 - 15:40 | | AA
Bakan Albayrak açıkladı! Türkiye 2. sırayı elde etti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak, tarımda sağlanan büyüme oranıyla 2'nci sıranın elde edildiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum" dedi.
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