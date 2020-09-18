BİST1.1120.15EURO8.970.22USD7.570.36ALTIN474.170.52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak açıkladı: Üçüncü ülke Türkiye
    ABONE OL
    18.09.2020 - 15:34 |

    Bakan Albayrak açıkladı: Üçüncü ülke Türkiye

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE.

    Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah.

    Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz."

    Bakan Albayrak açıkladı: Üçüncü ülke Türkiye

    Pandemiden en az etkilenecek 3. ülke Türkiye!Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Taksim'de drone destekli koronavirüs denetimi

    Taksim'de drone destekli koronavirüs denetimi

    Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

    Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Son dakika! FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Tutuklandılar

    Son dakika! FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Tutuklandılar

    Sıradaki Haber