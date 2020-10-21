85,65BİST1.2200.79EURO9.29-0.04USD7.84-0.27ALTIN 483.610.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak açıkladı! Yatırımcıların hizmetine sunuldu
    ABONE OL
    21.10.2020 - 12:49 |

    Bakan Albayrak açıkladı! Yatırımcıların hizmetine sunuldu

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Fonunun, bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermek amacıyla girişimcilerin ve yatırımcıların hizmetine sunulduğunu bildirdi.

    Bakan Albayrak açıkladı! Yatırımcıların hizmetine sunuldu

    Albayrak, Twitter hesabından, "#YEPHedeflerSonuçlar" etiketiyle paylaşımda bulundu. Paylaşımında Kalkınma Fonuna ilişkin gelişmelere yer veren Albayrak, "Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız. Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen 'Kalkınma Fonu' girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

    Toplam 750 milyon lira kaynak oluşturuldu

    Albayrak'ın paylaşımında fona ilişkin bir de video yer aldı. Videoda, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından organize edilen Kalkınma Fonu sayesinde girişimciyi, yatırımcıyı desteklemenin ve yüksek katma değerli teknolojik üretim için maddi zemin hazırlamanın hedeflendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

    "Bakanlık tarafından Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 2018'den itibaren yeniden yapılandırıldı. Yeni yapılanma sayesinde ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip sektörlerin ve girişim ekosisteminin gelişmesine destek sağlayacak olan Türkiye Kalkınma Fonu hayata geçti. Bölgesel Kalkınma Fonu ve Teknoloji İnovasyon Fonu olarak iki farklı alana destek vermeyi hedefleyen Kalkınma Fonu yenilikçi yatırımlar için devreye alındı. Bu iki alanda toplam 750 milyon lira kaynak oluşturuldu."

     

    Bakan Albayrak açıkladı Yatırımcıların hizmetine sunuldu

    Kimliğini unuttuğu masada bıraktığı çöpleri topladıBolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir sabah sporu yaptığı sırada masada bırakılan çöpleri temizlemek isterken Fatih A.'ya ait cüzdanı buldu. Sosyal medyadan Fatih A.'ya çağrı yapan Özdemir, bıraktıkları çöpleri temizledikten sonra içerisinde kimliğinin bulunduğu cüzdanı zabıtadan alabileceğini söyledi. Fatih A. çöpleri temizledikten sonra kimliğini zabıtadan aldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tahir Elçi’nin öldürülmesi davasında ilk duruşma

    Tahir Elçi’nin öldürülmesi davasında ilk duruşma

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    AYM'den 17 yıl boyunca boşanamayan eş için ihlal kararı

    AYM'den 17 yıl boyunca boşanamayan eş için ihlal kararı

    Sıradaki Haber