BİST122.4760,16EURO6,57-0,10USD5,990,04ALTIN301,18-0,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak açıkladı! Yeni dönem...
    ABONE OL
    07.02.2020 - 09:40 |

    Bakan Albayrak açıkladı! Yeni dönem...

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları konuştuk. Bu yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak." dedi.

    Bakan Albayrak açıkladı! Yeni dönem...

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Dün finans politikalarımız açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları konuştuk. Bu yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak."

    Bakan Albayrak açıkladı Yeni dönem...

    Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatıldı

    Van'da çığın düştüğü bölgede arama çalışmaları başlatıldı

    Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

    Koronavirüste korkutan risk resmen duyuruldu

    Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

    Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

    Yaralı yolcu o anları anlattı

    Yaralı yolcu o anları anlattı

    Sıradaki Haber