07.02.2020 - 09:40 |
Bakan Albayrak açıkladı! Yeni dönem...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları konuştuk. Bu yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dün finans politikalarımız açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları konuştuk. Bu yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak."
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