Bakan Albayrak açıkladı: Yılı pozitif büyüme ile kapatacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19 krizine rağmen yılı küçülme değil pozitif büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Albayrak, bundan soraki sürece yönelik sosyal destek ve ihtiyaç, finansman ve kredi, konut ile turizm ve seyahat sektörlerini destekleyen paketlere ilişkin çalıştıklarını açıkladı.

Bakan Albayrak, TRT Haber yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 salgınının, yeni ekonomi politikaları noktasında il ziyaretlerinin yapıldığı ve değişim sürecinin başladığı döneme denk geldiğine işaret eden Albayrak, bu süreçte, iş dünyasından, esnafa, KOBİ’lere ve tüketicilere kadar tüm kesimleri kapsayan önemli bir paket açıkladıklarını anımsattı.

Albayrak, vergi ertelemelerinden, likidite ihtiyaçlarının karşılanmasına ve işsizliğin yasaklanmasından, kısa çalışma ödeneğiyle işverenin desteklenmesine kadar attıkları adımlara dikkati çekerken, sözlerini şöyle sürdürdü:

600 milyarlık destek

“Hakikaten, 260 milyar lirayı geçen ve çarpan etkisiyle 600 milyara yakın, 260 milyar lira etkisiyle gayri safi mili hasılanın yüzde 5’i, çarpan etkisiyle bakınca gayri safi milli hasılanın yüzde 10-11’i oranında olan önemli bir paket. Hazirandan itibaren normalleşmenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başlayacağı süreç.

Haziran ve temmuzla birlikte ihracatta, ticarette, turizmde, iç piyasa ve iç tüketim noktasında hareketlenmenin yavaş yavaş başlayacağı döneme giriyoruz. Bununla ilgili tüm paydaşlarla yoğun iletişim kurup, taleplerin yoğun şekilde değerlendiriyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hızlı reaksiyon gösterme refleksinin de avantajıyla çok hızlı şeklide sahada normalleşme sürecinin ekonomik adımlarını, hazırladığımız adımları adım adım atarak bu süreci dinamik şekilde yürüteceğiz. Bu süreç de geçecek.”

Daha az etkileneceğiz

Büyüme beklentilerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Albayrak, “Türkiye, dünyaya kıyasla büyümeden tutun işsizliğe kadar bir çok alanda etkilenen ülkeler içinde en az etkilenen, pozitif ayrışan ülke olacak. Birinci çeyrekte dünyada birçok ülke ciddi küçülme yaşadı, Türkiye, bu anlamda birinci çeyrekte pozitif. İkinci çeyreğe bakacağız. Dünya, birçok ülke ciddi daralma yaşayacak, Türkiye onlara kıyasla daha az etkilenecek, negatif olsa da daha az etkileneceği süreç olacak. Nisan ayında herkes evinde oturdu, kimse üretip tüketmedi.

İnşallah hazirandan itibaren toparladığımız süreçte, normalleşme süreci daha iyi olacak. Yılın kalan iki çeyreğinde, yılın ikinci yarısında bu manada da Türkiye’nin pozitif ayrılacağı 2020 yılını öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, bu kriz olmadan önce ilk çeyrek büyüme tahmin-lerinin iyi gittiğine işaret ederek, “Bu krizin etkileri büyüdükçe yüzde 5 ve üzeri büyüme tahminlerimizi ikinci ve üçüncü çeyrek süreçlerinde revize etme noktasındayız.

Çok bilen ama çok yanılan otoritelerin söylediğinin aksine, hepsi ‘Türkiye yüzde 5-6-7-8-10 küçülecek’ diyor, bu kriz olmasaydı yüzde 5’i tutturacağımız yıl olacaktı. Ama bu krize rağmen, yüzde 5, yüzde 8, yüzde 10 küçülme değil, inşallah pozitif büyümeyle bu yılı kapatacağımız yıl olması için çok büyük çaba sarfediyoruz. Bu çerçevede 2020’yi kapatacağımız yıl olacak” diye konuştu.

Bu süreçten güçlü çıkacağız

ABD ve AB ile karşılaştırınca Kovid-19 salgınına karşı alınan ekonomik ve sosyal önlemlerin Türkiye ekonomisinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyduğunu aktaran Bakan Albayrak, pek çok ülke parası olmayanları ölüme terk ederken, Türkiye’nin hiçbir vatandaşını tedavisiz bırakmadığını anlattı. Albayrak, sağlık sektörü ve finansal sistemi güçlü olan Türkiye’nin bu süreçten daha güçlü çıkacak nadir ülkelerden birisi olacağını söyledi.

‘Herkes Demokrasi Adası’nı görmeli’



Dün açılışı yapılan Demokrasi ve Özgürlük Adası’yla tarihi bir güne tanıklık edildiğini aktaran Albayrak, “Darbeler tarihini, darbe kültürünü birinci dereceden yaşamış ailenin bireyi olarak bizim için anlamlıydı. Ben maddi ve manevi olarak çok etkilendim, babasını darbeye vermiş, hapislere göndermiş evlat olarak, bizim de çok farklı anılarımız canlanmadı değil. İnşallah ülkemiz için daha güzel günler önümüzde yakın. Bu yatırımın hayata geçmesiyle tüm Türkiye’den yeni nesil, gençler adaya yoğun ziyaret gerçekleştirecek ve ülkenin gerçek tarihini dokunarak yaşayacak. Türkiye, 60 senede büyük acılar yaşadı. Her birinden dersler çıkararak demokrasi ve özgürlük konseptini yaşayarak geçirecek. Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mutlaka bir kere gidip görmesi lazım” dedi.



Manipülasyonlara fırsat vermiyoruz



Bakan Albayrak, şunları söyledi: “Türkiye, artık rekabetçi kur politikasıyla üretim odaklı üreticilerin desteklendiği yeni bir ekonomik modele geçiyor. Maliyetler ve yatırımların yüksek maliyetli faiz marjlarına değil, düşük marjlarla uzun vadeli ve öngörülebilir ve yatırım iklimine giriyoruz. Swap anlamında bir çok ülke ile görüşüyoruz. Manipülatif girişimlere karşı dünyanın her yerinde tedbir alınır. Türkiye ilk defa ekonomik güvenliği için tedbirler alıyor. Çok güçlü bir ekiple ekonomide kur manipülasyonlarına fırsat vermiyoruz.”

Yeni destek paketleri geliyor



Bakan Albayrak, İş’e Devam kredisine 200 binden fazla işletmenin başvurduğunu ve 180 binden fazla işletmeye bu kredinin verildiğini belirtirken, “Büyüklüğü 150 milyar lirayı buldu, yüzde 97’si KOBİ. Yani esas ihtiyacı olan. 7 milyona yakın bireysel ihtiyaç kredisi tahsis edildi. Yüzde 85’in üzerinde başvuru kabul oranı var. İlk günden beri şeffaf şekilde bu noktaya getirdik” ifadelerini kullandı.

Yeni bir destek paketi olup olmayacağına yönelik soru üzerine ise Albayrak, şunları kaydetti:



“Şimdi bundan sonraki süreçte, normalleşme süreci, iktisadi faaliyetin devamı noktasında hızlı adımlarla iç piyasa, iç talebin hızlı şekilde normalleşmesi, bunun içerisinde sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak, finansman kredi destek paketleri olacak. Bunun içerisinde konut anlamında ülke tarihinin en uygun maliyetli, uzun vadeli, ödemesiz farklı paketlerimiz olacak. Bunun yanında turizm, seyahat anlamında sektörlerimizi desteklemeye yönelik paketlerimiz olacak. Farklı talepler oluyor, vergi, öteleme, kısmi çalışma gibi talepler oluyor. Bunlara çalışıyoruz. Bunlarla ilgili bazı adımlarımız olacak, bunları Meclis süreciyle ilişkilendirerek adımlarımız olacak. Bu dinamik süreci hızlı şeklide yönetmemiz lazım.”



Milli enerji ve maden yeni rekorlar getirdi



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2017 yılında ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikaları bugün yeni rekorlara imza atıyor” dedi. Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Twitter’daki ‘24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90’ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık’ mesajını kendi hesabından tekrar paylaştı. Bakan Albayrak, “2017 yılında ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikaları bugün yeni rekorlara imza atıyor. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz milli ve yerli stratejilerin sonuçlarını gördükçe mutlu oluyoruz” notunu da paylaştı. l EKONOMİ SERVİSİ