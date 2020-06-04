Bakan Albayrak, Bakan Pekcan ve Bakan Pakdemirli, değerlendirme toplantısında bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.