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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak, Bakan Pekcan ve Bakan Pakdemirli, değerlendirme toplantısında bir araya geldi
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    04.06.2020 - 01:48 | | DHA

    Bakan Albayrak, Bakan Pekcan ve Bakan Pakdemirli, değerlendirme toplantısında bir araya geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında bir araya geldi.

    Bakan Albayrak, Bakan Pekcan ve Bakan Pakdemirli, değerlendirme toplantısında bir araya geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi. 

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