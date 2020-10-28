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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Bugün attığımız adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız
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    28.10.2020 - 20:53 | | AA

    Bakan Albayrak: Bugün attığımız adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak verimli bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

    Bakan Albayrak: Bugün attığımız adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız

    Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi olarak gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

    Verimli bir toplantı yaptıklarını, bugün attıkları adımların ve izledikleri ekonomi politikalarının somut meyvelerini yakın gelecekte almayı umduklarını vurgulayan Albayrak, "Allah milletimizin refahı için verdiğimiz tüm emekleri muvaffak kılsın." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak: Bugün attığımız adımların meyvelerini yakın gelecekte alacağız

     

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