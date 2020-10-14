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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz
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    14.10.2020 - 12:47 |

    Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni döneme girildiğini belirtti.

    Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız" dedi.  

    Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz

    Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımda ise, "G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi. Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk."

    Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz

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