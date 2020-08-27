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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak grafik paylaşıp duyurdu: Hizmet ekonomisine geçiş budur
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    27.08.2020 - 17:03 |

    Bakan Albayrak grafik paylaşıp duyurdu: Hizmet ekonomisine geçiş budur

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    Bakan Albayrak grafik paylaşıp duyurdu: Hizmet ekonomisine geçiş budur

    Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor.

    FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur.

    Bakan Albayrak grafik paylaşıp duyurdu: Hizmet ekonomisine geçiş budur

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