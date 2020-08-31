31.08.2020 - 11:06 |
Bakan Albayrak: GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi
Bakan Albayrak, "Milli ekonomi hedefleri, İstihdama dayalı üretim, Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah ‘V’ çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz. Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli." dedi.
Elon Musk'ın beyin kontrol eden çipi Neuralink'ten korkmalı mıyız?Teknoloji devi şirketlerin sahibi Elon Musk, insan beyniyle bilgisayarı birleştiren Neuralink'i tanıttı. Beynin takibini ve kontrolünü yaparak eyleme geçmemiş düşünceleri bile sinyale dönüştüren çip, beyin hacklenmesi ve düşüncelerin üçüncü kişilerle paylaşılması gibi korkuları da beraberinde getirdi. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, Sosyal Medya Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Musk'ın çipinin tehlike arz edip etmediğini CNN TÜRK'e değerlendirdi.