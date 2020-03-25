25.03.2020 - 18:03 |
Bakan Albayrak: İnsanımız merak etmesin gerekli adımları atmaya devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında gelinen noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritasımı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında ele aldıklarını aktardı. Albayrak 'İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz' dedi.
Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritamızı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda ele aldık.
İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.