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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak "İş'e Devam Desteği" başlattıklarını duyurdu
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    25.03.2020 - 15:49 | | AA

    Bakan Albayrak "İş'e Devam Desteği" başlattıklarını duyurdu

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve firmalar için "İş'e Devam Desteği" başlattıklarını bildirdi.

    Bakan Albayrak "İş'e Devam Desteği" başlattıklarını duyurdu

    Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank bugün yaptıkları ortak açıklamada, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurmuş, kredi desteğinin, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacağını açıklamıştı.

    Albayrak, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarıyla tüm sektörler ve tüm firmalar için "İş'e Devam Desteği" başlattıklarını belirterek, "Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." ifadesini kullandı.

    Bakan Albayrak, "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle desteğin ayrıntılarını içeren bir infografik de paylaştı.

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