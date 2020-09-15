BİST1.1160.76EURO8.900.25USD7.490.12ALTIN473.020.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak konut satış rakamlarını değerlendirdi
    ABONE OL
    15.09.2020 - 10:43 |

    Bakan Albayrak konut satış rakamlarını değerlendirdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışlarının ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak, 170 bin 408'e ulaştığını açıkladı.

    Bakan Albayrak konut satış rakamlarını değerlendirdi

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum" ifadesini kullandı.

    Bakan Albayrak konut satış rakamlarını değerlendirdi

    Öte yandan Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 131 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve %6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Konut satış rakamları açıklandı!
    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    Kovid etkisi aşıldı reel sektör canlı
    Sistem güncellemeleri eski modelleri yavaşlatıyorAkıllı telefonlara gelen sistem güncellemeleriyle beraber eski model telefonlar yavaşlayarak birçok yönden kullanılmaz hale geliyor ve kullanıcıların yeni modellere yönelmesine neden oluyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehit annesi, 'Yakışıklı oğlum' diyerek gözyaşı döktü

    Şehit annesi, 'Yakışıklı oğlum' diyerek gözyaşı döktü

    Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

    Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Dilenciler lüks araçta yakalandı

    Dilenciler lüks araçta yakalandı

    Sıradaki Haber