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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak paylaştı! 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!'
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    14.09.2020 - 19:30 | | İHA

    Bakan Albayrak paylaştı! 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!'

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ”Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme” ifadelerine yer verdi.

    Türkiye'nin güçlü ekonomisi ve sağlam finansal altyapısıyla dünya ekonomilerinin eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlikten ve krizden geçtiği bir dönemde yatırımlarına, projelerine ve hepsinden önemlisi stratejik reformlarına hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Bakan Albayrak, “İşte ekonomimizde tüm kurumlarımızla güçlü koordinasyon içerisinde hedeflerimize yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Katma değerli üretime, istihdama ve ihracata dayalı bir büyüme modeli için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah çok yakın bir dönem içerisinde toparlanmanın ekonominin tüm paydaşları, tüm kesimleri, tüm vatandaşlarımız nezdinde de çok daha ciddi bir şekilde hissedilmeye başladığına inşallah şahit olacağız” dedi.





    Bakan Albayrak paylaştı İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün

    Trükiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 14 Eylül 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 563 covid-19 testi yapıldı, 1716 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 63 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1301 oldu. Son 24 saatte 1225 kişinin covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 260 bin 58'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, " Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok." dedi.
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