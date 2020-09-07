07.09.2020 - 19:37 |
Bakan Albayrak paylaştı: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:
Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz.
Gücünü adından alan Turkiye Sigorta ile değerlerimiz, umutlarımız, yarınlarımız daha güçlü bir teminat altında!
Sektöre, devletimize ve milletimize hayırlı olsun.
Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 7, 2020
Gücünü adından alan @Turkiye_Sigorta ile değerlerimiz, umutlarımız, yarınlarımız daha güçlü bir teminat altında!
Sektöre, devletimize ve milletimize hayırlı olsun.#GücüAdında https://t.co/QayrUWQ91x