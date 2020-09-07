Bakan Albayrak paylaştı: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz.

Gücünü adından alan Turkiye Sigorta ile değerlerimiz, umutlarımız, yarınlarımız daha güçlü bir teminat altında!

Sektöre, devletimize ve milletimize hayırlı olsun.



