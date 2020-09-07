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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak paylaştı: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz
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    07.09.2020 - 19:37 |

    Bakan Albayrak paylaştı: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

    Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz.

    Gücünü adından alan Turkiye Sigorta ile değerlerimiz, umutlarımız, yarınlarımız daha güçlü bir teminat altında!
    Sektöre, devletimize ve milletimize hayırlı olsun.



    Bakan Albayrak paylaştı: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz

    Tacize maruz kalan kadın konuştuİstanbul Maltepe'de sosyal medyadan yayınladığı videoda eşinin amcasının tehditlerine ve tacizine maruz kaldığını söyleyerek yardım isteyen Gökçen Ocak, konuştu.
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