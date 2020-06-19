Bakan Albayrak paylaştı: Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısı sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz."













