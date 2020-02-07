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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak sigortacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
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    07.02.2020 - 09:40 | | AA

    Bakan Albayrak sigortacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak." ifadesini kullandı.

    Bakan Albayrak sigortacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, finans politikaları açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları ele aldıklarına işaret eden Albayrak, "Yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak." değerlendirmesinde bulundu. 

    Bakan Albayrak sigortacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

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