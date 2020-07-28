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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek
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    28.07.2020 - 19:15 | | AA

    Bakan Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye'nin 190 ülke arasında 60'ıncı sıradayken bugün 33'üncü sırada olduğunu belirterek, "Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

    Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir girişimcinin iş yeri açma süresinde Türkiye'nin, pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe katettiğini belirtti.

    Bakan Albayrak, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" ifadesini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan dikkat çeken paylaşımHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada. TÜRKİYE yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek
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