BİST98.9770.14EURO7.700.21USD7.070.44ALTIN386.570.31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılarla görüşecek
    ABONE OL
    05.05.2020 - 16:53 | | DHA

    Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılarla görüşecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda bir araya gelecek.

    Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılarla görüşecek

    Bakanlıktan edinilen bilgiye göre; Citigroup ve Societe Generale ile 6 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da düzenlenecek toplantı, basına kapalı olacak. Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatacak.

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin aldığı ekonomik tedbirlerin yanı sıra, salgından sonraki sürece ilişkin de Türkiye'nin nasıl bir ekonomi politikası izleyeceği konusunda detayları paylaşacak. Telekonferans toplantısının ana konularından birisini de Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi oluşturacak. Bakan Albayrak'ın, salgınla mücadelede Türkiye'nin tarihi bir başarı ortaya koyduğuna dikkat çekeceği öğrenildi. Bakan Albayrak, toplantıda özellikle Türkiye'ye inanıp uzun vadeli yatırım yapan portföy yatırımcıların merak ettikleri konularda sorularını da yanıtlayacak.

    Şişli'de otomobile silahlı saldırı!Son dakika - İstanbul Şişli'de başka bir araçla önü kesilen otomobildeki kişiye silahlı saldırı düzenlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bina görevlisi, su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu!

    Bina görevlisi, su tesisatçısını pompalı tüfekle vurdu!

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    37 gün sonra hayat saat 21.00'da normale dönecek!

    37 gün sonra hayat saat 21.00'da normale dönecek!

    Sıradaki Haber