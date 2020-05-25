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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak: Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum
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    25.05.2020 - 23:09 | | DHA

    Bakan Albayrak: Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" dedi.

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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