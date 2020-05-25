25.05.2020 - 23:09 | | DHA
Bakan Albayrak: Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "156 yıldır bu toprakların değerlerine sahip çıkan, zenginliği için çalışan ve bir bankadan daha fazlası olan Ziraat Bankası'nı bir kez daha gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
65 yıllık evli çiftin kadın astsubaylarla ‘Bayram Harçlığı’ diyaloğu gülümsettiElazığ’da 65 yıllık evli Neşet ve Emine Birkent çiftine evinde "Vefa" ziyareti gerçekleştirip bayramını kutlayan kadın jandarma personellerine "Bayram Harçlığı" vermek istemesi hem süren geleneği gösterdi, hemde ısrarcı olmaları gülümseterek duygulandırdı.