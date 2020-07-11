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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama
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    11.07.2020 - 19:03 |

    Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından '1 Milyon Yazılımcı' projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın." notunu düştü.

    Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama

    Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    1 Milyon Yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM

    Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz;

    Kariyer Rehberi

    Gönüllü Eğitmenlik

    Proje Destek Formu ve daha fazlası artık http://1milyonistihdam.hmb.gov.tr'de

    17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın

    Bakan Albayraktan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.
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