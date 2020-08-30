30.08.2020 - 12:38 |
Bakan Albayrak'tan 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ± mesajÄ±
Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ± mesajÄ±nda, "NasÄ±l atalarÄ±mÄ±z Anadolu'yu istilacÄ±lardan kurtardÄ±ysa, biz de aynÄ± ÅŸuur ve inanÃ§la baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelemize devam edeceÄŸiz" dedi.Â
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Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabÄ±ndan 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ± nedeniyle mesaj yayÄ±mladÄ±. Bakan Albayrak, "Milli baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n taÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ± kutlu olsun. NasÄ±l atalarÄ±mÄ±z Anadoluyu istilacÄ±lardan kurtardÄ±ysa, biz de aynÄ± ÅŸuur ve inanÃ§la baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelemize devam edeceÄŸiz. BaÅŸta Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve tÃ¼m ÅŸehitlerimizin ruhu ÅŸad olsun" ifadelerini kullandÄ±.
AnÄ±tkabir'de 30 AÄŸustos kutlamalarÄ± baÅŸladÄ±!CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki devlet erkanÄ±, 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ± ve Türk SilahlÄ± Kuvvetleri Günü dolayÄ±sÄ±yla AnÄ±tkabir'e ziyarette bulundu. AnÄ±tkabir Özel Defteri'ni imzalayan ErdoÄŸan, "Türkiye bilhassa DoÄŸu Akdeniz'de tehdit, yÄ±ldÄ±rma ve ÅŸantaj diline boÄŸun eÄŸmeyecek ve uluslararasÄ± hukuktan ve ikili anlaÅŸmalardan kaynaklanan haklarÄ±nÄ± savunmayÄ± sürdürecektir." ifadelerini kullandÄ±.