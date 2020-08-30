Bakan Albayrak'tan 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ± mesajÄ±

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Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabÄ±ndan 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ± nedeniyle mesaj yayÄ±mladÄ±. Bakan Albayrak, "Milli baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n taÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ± kutlu olsun. NasÄ±l atalarÄ±mÄ±z Anadoluyu istilacÄ±lardan kurtardÄ±ysa, biz de aynÄ± ÅŸuur ve inanÃ§la baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelemize devam edeceÄŸiz. BaÅŸta Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ve tÃ¼m ÅŸehitlerimizin ruhu ÅŸad olsun" ifadelerini kullandÄ±.