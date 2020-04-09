09.04.2020 - 15:10 |
Bakan Albayrak'tan açıklama! Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:
"Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz.
Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz.
3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz."