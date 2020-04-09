Bakan Albayrak'tan açıklama! Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:

"Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz.

Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz.

3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz."