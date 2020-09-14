Bakan Albayrak'tan BDDK paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"BDDK 20 Yaşında...

Sağlam ve güçlü yapısı sayesinde dünyada örnek gösterilen bankacılık sektörümüzün bu noktaya erişmesinde etkin rol oynayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 20. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Başarılarla dolu nice yıllara!"