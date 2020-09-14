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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan BDDK paylaşımı
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    14.09.2020 - 15:31 |

    Bakan Albayrak'tan BDDK paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 20. kuruluş yıldönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak'tan BDDK paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "BDDK 20 Yaşında...
    Sağlam ve güçlü yapısı sayesinde dünyada örnek gösterilen bankacılık sektörümüzün bu noktaya erişmesinde etkin rol oynayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 20. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Başarılarla dolu nice yıllara!"

    Bakan Albayraktan BDDK paylaşımı

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