85,74BİST1.1530.68EURO9.100.50USD7.730.18ALTIN472.741.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' açıklaması
    ABONE OL
    01.10.2020 - 14:15 | | AA

    Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) önceliklerimiz arasındaydı" dedi.

    Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' açıklaması

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından Borsa İstanbul'un, "Borsa İstanbul Pay Piyasası yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırıyor. Düzenleme, ilişkili tüm işlem esasları ile 1 Ekim tarihinde devreye alınıyor" açıklamasını paylaştı.

    Bakan Albayrak, kendi paylaşımında ise, "Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir" ifadesini kullandı.

    Bakan Albayraktan Borsa İstanbul açıklaması

    Nihat Uludağ: İstanbul'da buna benzer 9 hücre evi varİstanbul'da 28 Eylül'de düzenlenen operasyonda Suriye'deki ailelerinin çocuklarını kiralayıp kaçak yollarla ülkeye sokan şebekeye operasyon düzenlenmişti. Çocukların kaldığı evden gelen fotoğraflar ise içler acısı...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih nasıl yapılır, son gün ne zaman?

    DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih nasıl yapılır, son gün ne zaman?

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    ALES puanı kaç yıl geçerli? 2020 ALES sınav ücreti hangi bankalara yatıralacak?

    ALES puanı kaç yıl geçerli? 2020 ALES sınav ücreti hangi bankalara yatıralacak?

    Sıradaki Haber