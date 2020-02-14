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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan 'cari denge' açıklaması
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    14.02.2020 - 12:45 |

    Bakan Albayrak'tan 'cari denge' açıklaması

    Bugün açıklanan cari denge rakamları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu. Albayrak twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu. Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan 'cari denge' açıklaması

    Cari işlemler hesabı Aralık 2019'da 2 milyar 798 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu. Konula ilgili açıklamalarda bulunan Albayrak, "Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık." dedi.

    Bakan Albayraktan cari denge açıklaması

     

     

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