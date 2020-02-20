20.02.2020 - 12:13 |
Bakan Albayrak'tan enflasyon,kur ve faiz açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık. Tarihte ilk kez sabit faizli finansmanın önünü açıyoruz. "dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:
Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık.
Toplumu, milleti ümitsizliğe sevk etmek için ellerinden geleni yaptılar ama olmadı, başaramadılar.
Ticari kredi faizlerini %9 ile tek haneye indiriyoruz.
İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz.
Ankara'da büyük tedirginlik! Köpekler son 2 ayda 25 kişiye saldırdıAnkara’nın Çankaya ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan mahalleli, çareyi ultrasonik köpek kovucu cihazları edinmekte buldu. Son 2 ayda 25 kez köpek saldırısının yaşandığı mahallenin sakinleri, yalnız başlarına sokağa çıkamadıklarını belirterek, köpeklerin barınağa taşınmasını istediklerini söyledi.