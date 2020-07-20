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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı
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    20.07.2020 - 13:29 |

    Bakan Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına başlamasının ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz."

    Bakan Albayraktan Fatih sondaj gemisi paylaşımı

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