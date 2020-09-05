05.09.2020 - 18:55 |
Bakan Albayrak'tan Göztepe Şehir Hastanesi paylaşımı: Hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Göztepe Şehir Hastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz.
Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam
#GöztepeŞehirHastanesi milletimize hayırlı olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 5, 2020
Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz.
Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam👊 pic.twitter.com/RfvNeftcOE
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