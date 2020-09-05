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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan Göztepe Şehir Hastanesi paylaşımı: Hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam
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    05.09.2020 - 18:55 |

    Bakan Albayrak'tan Göztepe Şehir Hastanesi paylaşımı: Hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan Göztepe Şehir Hastanesi paylaşımı: Hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam

    Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

    Göztepe Şehir Hastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz.

    Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam



    Bakan Albayraktan Göztepe Şehir Hastanesi paylaşımı: Hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam

    Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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