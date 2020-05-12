12.05.2020 - 12:34 | | DHA
Bakan Albayrak'tan 'Hemşireler Günü' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajında, "Bu mücadelede milletimiz sizlerin ellerine emanet olduğu için çok şanslıyız, iyi ki varsınız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajla 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı. Bakan Albayrak, mesajında, "Salgına karşı mücadelenin ön safında en önemli donanımları yetenekleri ve şefkatleri ile fedakârca görev yapan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun. Bu mücadelede milletimiz sizlerin ellerine emanet olduğu için çok şanslıyız, iyi ki varsınız" dedi.
Antalya'da 'Mavi Kelebek' isimli uyuşturucu çetesinin 24 üyesi tutuklandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 'Mavi Kelebek' adlı uyuşturucu çetesinin 24 üyesi yakalanıp, tutuklandı. Tutuklananlar arasında geçen günlerde 4 aylık bebeğinin boğazına bıçak dayayan E.Ş. ile DHA'ya açıklama yapan annenin tedavi edilmesini istediği oğlu G.G. de yer aldı.