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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi açıklaması
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    13.10.2020 - 11:31 |

    Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi." dedi.

    Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!

    Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi.

    İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz."

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