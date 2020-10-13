13.10.2020 - 11:31 |
Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz!
Ağustosta sanayi üretimi yıllık %10,4; perakende satış hacmi %5,8 artarken sektörel ciro endeksi ise yıllık %23,5 yükseldi.
İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz."
Darp edilen genç kızı kurtarmak isterken bıçaklandıAdana’da bir kafede köpek havlaması nedeniyle çıkan tartışmada darp edilen Ukrayna uyruklu genç kızı kurtarmak isteyen genç, 4 yerinden bıçaklandı. Bıçaklanan Halil İbrahim Yalçın, “İkinci bir Kadir Şeker vakası olabilirdi. Adam beni bıçaklayıp, tehditler savurup kaçtı. Şikayetçiyiz” derken, darp edilen genç kız ise şikayetçi olduğunu söyledi.