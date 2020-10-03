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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan TCMB paylaşımı
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    03.10.2020 - 18:07 | | DHA

    Bakan Albayrak'tan TCMB paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutladı.

    Bakan Albayrak'tan TCMB paylaşımı

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TCMB 89 Yaşında. Nice yıllarda milletimize hizmet etmesi temennisiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kuruluşunun 89'uncu yılını kutluyorum" dedi.


    İçişleri Bakanı Soylu: Kadın cinayetleri yılbaşından itibaren yüzde 29 düştü!İçişleri Bakanı Soylu, kadın cinayetleri ile ilgili ''Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren %29 düştü'' açıklamasını yaptı. Bakan Soylu, kadın cinayetleri oranının yılbaşından bu yana yüzde 29 düştüğünü söyleyerek, ''Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye'de 3,8. Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek. Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız'' dedi.
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