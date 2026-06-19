Bakan Bayraktar: Güneş enerjisi, kurulu güç kapasitemizdeki en büyük tekil kaynak haline gelecek

Bayraktar, 7. Türk-Alman Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelecek dönemde odaklanacağı 3 temel unsur bulunduğunu, bunların esneklik, dijitalleşme ve ekonominin karbonsuzlaştırılması olduğunu söyledi.

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Bu yıl forumun ana temasının "Enerji Güvenliği için Ortaklık" olduğunu belirten Bayraktar, "Günümüz dünyasında bu 3 unsurdan herhangi birini bir diğeri uğruna feda edilebilir görmüyoruz. Zira enerji güvenliği artık hiçbir ülkenin tek başına tesis edebileceği bir olgu değildir. Bu zorlu denklemde Türkiye olarak önceliklerimiz çok net, enerji güvenliğimizi güçlendirmek, dışa bağımlılığımızı azaltmak, ekonomik büyümeyi desteklemek ve 2053 Net Sıfır hedefimize ulaşmak." dedi.

Bayraktar, yenilenebilir enerjinin Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık yüzde 65'ini oluşturduğunu, bu kapasiteyle ülkenin yenilenebilir enerjide Avrupa'nın beşinci, dünyanın ise on birinci ülkesi konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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Yeni enerji mimarisini inşa etmek için çalıştıklarını söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti:

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"İnşallah bu yılın sonunda güneş enerjisi, kurulu güç kapasitemizdeki en büyük tekil kaynak haline gelecektir. Bununla da yetinmiyor, elektrifikasyon eksenli, her zamankinden daha esnek, daha dijital ve daha dayanıklı yeni bir enerji mimarisi inşa etmeyi hedefliyoruz. En temiz, hızlı ve ekonomik enerji, üretmek, ithal etmek ya da bedelini ödemek zorunda kalmadığımız enerjidir. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2030 ve İkinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'mız kapsamında, binalardan sanayiye, ulaştırmadan tarıma kadar tüm sektörlerde 2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde yatırım öngörüyoruz."

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Bakan Bayraktar, Türkiye'nin hedefinin enerji tüketiminde yüzde 16'lık azalma ve 100 milyon ton emisyonun önlenmesi olduğunu, bu yolda son 2 yılda 7,6 milyar dolarlık yatırımın hayata geçirildiğini ifade etti.

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Söz konusu yatırımların şimdiden 4,6 milyon ton eş değer petrol tasarrufu sağladığını ve 14,3 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçtiğini söyleyen Bayraktar, "İşte bu iki alan, yani yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, Türkiye ile Almanya'nın birlikte hızla ilerleyebileceği son derece büyük bir potansiyele sahip işbirliği alanlarıdır. Boru hatlarına, yer altı depolama tesislerine, özellikle büyük ölçekli yüzen gazlaştırma tesislerine ve komşularımızla çok sayıda enterkonneksiyon projesine yatırım yaptık." diye konuştu.

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TÜRK-ALMAN ENERJİ VE MADENLER ORTAKLIĞI

Bayraktar, Türkiye'nin, bulunduğu stratejik konumla sadece kendi ihtiyacını karşılamadığına, güzergah ve arz çeşitlendirmesi yoluyla Avrupa'nın enerji güvenliğine de kritik katkılar sağladığına dikkati çekti.

Almanya ile köklü işbirliğinde önemli bir güne şahitlik edildiğini yeni protokolle Türk-Alman Enerji Ortaklığı'nın "Türk-Alman Enerji ve Madenler Ortaklığı" haline geldiğini belirten Bayraktar, şunları ifade etti:

"Bu, yalnızca bir isim değişikliği değil, ortak hedeflerimizin bilinçli, stratejik ve vizyoner bir biçimde genişletilmesidir. Bu doğrultuda, kritik ham maddeler alanında başlatılan ilk kurumsal temasları memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde araştırma kuruluşlarımızı, kamu kurumlarımızı ve sanayimizi bir araya getiren daha kurumsal bir işbirliği mekanizmasını bu güçlü zemin üzerine inşa etmemiz gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Türkiye, hem zengin maden potansiyeli hem de bu alandaki işleme kapasitesini geliştirme iradesiyle bu denklemde güvenilir ve güçlü bir ortak olmaya hazırdır. Ortak vizyonumuzu hayata geçirirken, en güçlü olduğumuz alanlarda ortaklığımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz."

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SONRAKİ TOPLANTI 2027'DE BERLİN'DE YAPILACAK

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin bu yıl COP31 Başkanlığını üstlendiğini hatırlatarak, Türkiye'nin bu uluslararası sorumluluğu elektrifikasyon, enerji verimliliği ve güvenliği gibi başlıklarda küresel ölçekte somut, adil ve uygulamaya dönük sonuçlar üretmek için kullanacağını söyledi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının öncelik olmaya devam edeceğinin altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şebeke modernizasyonu, enerji depolama, dijitalleşme ve yapay zeka tabanlı enerji çözümleri önceliğimiz olmaya devam edecek. Bu kapsamda, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı ihalelerimizde ve deniz üstü rüzgar hedeflerimizde Alman yatırımcıları görmekten büyük bir memnuniyet duyacağız. Bu ölçekte bir dönüşüm ki yatırım ihtiyacını 2035'e kadar 80 milyar doların üzerinde öngörüyoruz, güçlü ve sürdürülebilir bir finansmana bağlıdır. Alman finans kuruluşlarıyla işbirliğimize büyük önem veriyoruz. Hem kamu hem de özel sermayeyi harekete geçiren elverişli bir finansman ortamını birlikte oluşturmayı arzu ediyoruz. Bugün atılan imzalar ve başlatılacak yeni ortaklıklar, yalnızca ekonomilerimizi değil, bölgemizin istikrarını ve refahını da güçlendirecektir. Türkiye ve Almanya olarak, daha temiz ve daha güvenli bir enerji geleceğini birlikte inşa edebileceğimize yürekten inanıyorum. Ortaklığımızın bir sonraki sayfasını 2027'de Berlin'de açmayı ümit ediyorum."