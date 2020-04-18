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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Berat Albayrak: Tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanında duracağız
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    18.04.2020 - 19:47 | | DHA

    Bakan Berat Albayrak: Tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanında duracağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Devlet olarak tüm imkanlarımızla esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın yanında dimdik duracağız" dedi.

    Bakan Berat Albayrak: Tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanında duracağız

    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, esnaf İsmet Selvi'nin görüntülerine yer verdi. Albayrak, paylaşımda yaptığı açıklamada, "Esnaf kardeşimiz İsmet Selvi'nin de dediği gibi el ele, omuz omuza vererek bu dönemi geride bırakacağız. Devlet olarak tüm imkanlarımızla esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın yanında dimdik duracağız" ifadelerini kullandı.  

    'UMUT BİTTİĞİ YERDE HAYAT BİTER'

    Görüntü de yer alan esnaf İsmet Selvi ise yaptığı konuşmada, "Ağabeyimle 5 buçuk yıldır güle oynaya çalışıyoruz. Meydana gelen son koronavirüs olayında hafiften bir sarsıntı geçirdik. Tam bu esnada Halkbank, 'esnaf destek' paketini açıkladı. O da bize ilaç gibi geldi. Allah onlardan razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah daha güzel günlere çıkarız. Umutluyuz, umut bittiği yerde hayat biter. Yaz muhakkak gelecek" dedi.

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