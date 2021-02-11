Bakan DÃ¶nmez, video konferans yÃ¶ntemiyle GÃ¼ney Gaz Koridoru DanÄ±ÅŸma Konseyi 7'nci Bakanlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±. DÃ¶nmez, toplantÄ±ya yÃ¼ksek dÃ¼zeyde katÄ±lÄ±mÄ±n, bÃ¶lgedeki Ã¼lkelerin bu zor zamanlarda bile iÅŸbirliÄŸini artÄ±rma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.

DÃ¶nmez, "TÃ¼rkiye ve Azerbaycan'Ä±n siyasi desteÄŸi olmadan GÃ¼ney Gaz Koridoru dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸemeyeceÄŸini belirtmekte fayda gÃ¶rÃ¼yorum. Bu anlamda Avrupa'ya bir boru hattÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik bÃ¶lgesel siyasi Ã§abalar ve destek o kadar bÃ¼yÃ¼k olmuÅŸtur ki, sonuÃ§larÄ±ndan tÃ¼m bÃ¶lge fayda saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. TANAP'Ä±n, GÃ¼ney Gaz Koridoru'nun bel kemiÄŸi olarak iÅŸbirliÄŸimizin somut bir Ã¶rneÄŸini teÅŸkil ettiÄŸini sÃ¶ylemeye gerek bile olduÄŸunu sanmÄ±yorum. Bizler hepimiz TANAP'Ä±n 2018 yÄ±lÄ±nda ve TAP'Ä±n KasÄ±m 2020 tarihinde tamamlandÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±k olduk. Benzer ÅŸekilde, hem TÃ¼rkiye hem de Avrupa iÃ§in arz gÃ¼venliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik bir sonraki adÄ±m olarak Avrupa'ya ilk ticari gaz sevkiyatÄ± 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. TÃ¼rkiye, bugÃ¼n itibarÄ±ylaÂ TANAP aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 9,4 milyar metrekÃ¼p doÄŸal gaz almÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ok sayÄ±da projeyi birlikte hayata geÃ§irmiÅŸ bulunmaktayÄ±z ve hayata geÃ§irmeye de devam edeceÄŸiz. YakÄ±n iÅŸbirliÄŸimizin en son Ã¶rneÄŸi mutabakat zaptÄ± geÃ§en yÄ±l AralÄ±k ayÄ±nda imzalanmÄ±ÅŸ olan TÃ¼rkiye-NahÃ§ivan DoÄŸal Gaz Boru HattÄ± Projesi'dir" dedi.

'TÃœRKÄ°YE, HER TÃœRLÃœ DESTEÄžE VERMEYE HAZIR'

Enerji dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼n kÃ¼resel bir olgu olduÄŸunu belirten Bakan DÃ¶nmez, doÄŸal gazÄ±n yenilenebilir enerjinin payÄ±nÄ± artÄ±rÄ±rken, sistem esnekliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nda Ã¶nemli bir araÃ§ olduÄŸunu kaydetti.

Bakan DÃ¶nmez, "GÃ¼ney Gaz Koridoru projesinin gerÃ§ekleÅŸtirilmesi ve ticari gazÄ±n Avrupa'ya akÄ±ÅŸÄ±, Ã¶zellikle bu amaca yÃ¶nelik atÄ±lmÄ±ÅŸ Ã¶nemli bir adÄ±mdÄ±r. Boru hattÄ±ndan taÅŸÄ±nacak gazÄ±n hacmini artÄ±rmak iÃ§in ek rezervlere ve ek kaynak Ã¼lkelerine ihtiyacÄ±mÄ±z bulunmaktadÄ±r. Bu baÄŸlamda, Hazar Denizi'ndeki 'Dostluk' hidrokarbon sahasÄ±nÄ±n ortak keÅŸfi ve geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik Azerbaycan ile TÃ¼rkmenistan arasÄ±nda yapÄ±lan 'Dostluk' baÅŸlÄ±klÄ± anlaÅŸmayÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lamaktayÄ±z. Bu anlaÅŸmanÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dostluÄŸu daha da gÃ¼Ã§lendirmesini temenni ediyoruz.Â Bu anlaÅŸmanÄ±n TÃ¼rkmenistan doÄŸal gazÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye ve Avrupa'nÄ±n geri kalanÄ±na ulaÅŸtÄ±racak projelerin de Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§masÄ±nÄ± diliyoruz. TÃ¼rkiye, hem TÃ¼rkmenistan hem de Azerbaycan'a her tÃ¼rlÃ¼ siyasi, teknik ve ekonomik desteÄŸi vermeye hazÄ±rdÄ±r" diye konuÅŸtu.