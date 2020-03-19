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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Dönmez açıkladı! Fatura ve aboneliklerde...
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    19.03.2020 - 12:02 | | Foreks

    Bakan Dönmez açıkladı! Fatura ve aboneliklerde...

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm vatandaşların elektrik ve doğalgaz işlemlerini firma şubelerine gitmeden akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar kullanarak online olarak evlerinden yapabileceklerini duyurdu. Dönmez, "Fatura sorgulama ve aboneliklerle ilgili sözleşme veya fesih işlemlerinin tamamını e-devlet üzerinden kullanıma açtık." dedi.

    Bakan Dönmez açıkladı! Fatura ve aboneliklerde...

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'Korona Virüs' salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında, özellikle risk grubunda bulunan vatandaşların başta olmak üzere tüm vatandaşların elektrik ve doğalgaz işlemlerini firmaların Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne gitmeden akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar kullanarak online kanallar üzerinden evlerinden yapabileceğini duyurdu.

    Bakan Dönmez'in sosyal medya hesabından fotoğraflı olarak yaptığı paylaşımda, 81 ilin doğal gaz işlemleri için 'Alo 187', elektrik işlemleri için 'Alo 186' aranılarak arıza ihbarı, talep, öneri ve şikayetlerin iletilebileceği, diğer işlemler için de gerekli desteğin alınabileceği, vatandaşların genel aydınlatma hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi için TEDAŞ Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması üzerinden arıza ihbarı bırakabilecekleri, fatura ödeme işlemlerinin ilgili dağıtım veya tedarik firmalarının resmi internet sayfaları üzerinden belirtilen anlaşmalı bankalardan veya mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılabileceği bilgileri yer alıyor.

    'Otomobilde hasta var' diye yolu açtırdılar! Gerçek çok farklı çıktıİstanbul Ümraniye'de bankadan para çeken bir kişiyi takip ederek 400 bin lira çaldıktan sonra kaçan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kaçarken kırmızı ışık engeline takıldıkları anlarda araçtan inerek "Arabada hasta var" diyerek yolu açtırmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
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