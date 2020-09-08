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    08.09.2020 - 11:44 |

    Bakan Dönmez açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaat’i aşarak kırdık. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye’nin enerjisine enerji kattık." dedi.

    Bakan Dönmez açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük elektrik üretimi ve saatlik elektrik tüketiminde tüm zamanların en yüksek değerlerine 3 Eylül'de ulaşıldığını bildirdi.

    Dönmez, Twitter hesabından günlük elektrik üretim ve tüketimine dair verileri paylaştı.

    Tüm zamanların günlük elektik üretim rekorunun 1 milyar kilovatsaat alışarak kırıldığını belirten Dönmez, "Üreten Türkiye'nin enerjisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Salgına rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekorlarla Türkiye’nin enerjisine enerji kattık." ifadelerini kullandı.

    Paylaşıma göre, günlük elektrik üretiminde 1 milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat ile 3 Eylül'de tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Önceki rekor 2 Ağustos 2018'de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovatsaat ile kırılmıştı.

    Saatlik elektrik tüketiminde de 49 milyon 556 bin kilovatsaat ile yine 3 Eylül'de saat 14:00'te tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Türkiye'de en yüksek talebin olduğu saatte 38 adet Keban Barajı'na denk üretim yapıldı ve aynı düzeyde elektrik tüketimi oldu.

    Bakan Dönmez açıkladı Tüm zamanların rekoru kırıldı

    Kavurucu sıcakla yatıp karla uyandılar: Bir gecede 33 derece düştü!ABD'de beklenen oldu ve bazı eyaletlerde birkaç saat içerisinde rekor düzeyde sıcaklık düşüşü yaşandı. Montana eyaletinde birçok şehirde kar yağışı başladı. Sıcaklık bir günde 33 derece birden düştü.
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